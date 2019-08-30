Украина В последнюю пятницу августа погода приготовила сюрприз: свежий прогноз по Украине

2019-08-30 10:00 309

 

Несмотря на то, что на большей части Украины 30 августа будет солнечно, некоторые области страны накроют дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, осадки с грозами прогнозируются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской областях. Температура воздуха при этом будет составлять в этих регионах от +27 до +30 градусов днем.

На всей остальной территории синоптики обещают облачную погоду. На востоке и в некоторых областях севера и юга будет немного прохладнее – от +23 до +27 градусов. Ночью в Черниговской и Сумской областях похолодает до +8 градусов.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Документы не оформлены. Процесс обмена между Украиной и РФ еще не начался — росСМИ

2019-08-30 10:38 216

Сенцов, моряки и другие политзаключенные возвращаются домой?

2019-08-30 09:05 960

Новолуние 30 августа: как правильно провести этот день

2019-08-30 07:30 456

Когда начнет работу миссия МВФ в Украине: Гончарук выступил в Раде

2019-08-29 17:40 369

Еще новости в разделе "Украина"

Обнародовано постановление Кабмина про снижение цен на электричество

2019-08-30 11:00 276

В последнюю пятницу августа погода приготовила сюрприз: свежий прогноз по Украине

2019-08-30 10:00 309

Полицейские с нового года будут получать два социальных пособия

2019-08-29 22:30 1143

"Евробляхерам" подсказали, как избежать штрафов за номера

2019-08-29 19:30 600
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Обнародовано постановление Кабмина про снижение цен на электричество 2019-08-30 11:00 276
В последнюю пятницу августа погода приготовила сюрприз: свежий прогноз по Украине 2019-08-30 10:00 309
Полицейские с нового года будут получать два социальных пособия 2019-08-29 22:30 1143
"Евробляхерам" подсказали, как избежать штрафов за номера 2019-08-29 19:30 600

Лента

12:00 «Польская» встреча Зеленского и Трампа отменяется: что происходит
11:37 ГБР обыскивает телеканал Суспильный
11:30 Новым генпрокурором стал Руслан Рябошапка: что о нем известно
11:00 Обнародовано постановление Кабмина про снижение цен на электричество
10:38 Документы не оформлены. Процесс обмена между Украиной и РФ еще не начался — росСМИ
10:30 Волкер поздравил Украину с новым Правительством
видео 10:12 Россияне, которых планируют обменять на пленных украинцев все еще в СИЗО - адвокат Рыбин
10:00 В последнюю пятницу августа погода приготовила сюрприз: свежий прогноз по Украине
09:39 Обмен пленными: где сейчас Сенцов и украинские моряки
09:30 Доллар продолжил «восхождение», гривна дешевеет: новый курс от НБУ