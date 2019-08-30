Политика Документы не оформлены. Процесс обмена между Украиной и РФ еще не начался — росСМИ

2019-08-30 10:38 219

 

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной пока не начался, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Сообщения, появившиеся в Telegram-каналах, о том, что Москва и Киев начали обмен, а колонна с заключенными движется в подмосковный аэропорт Остафьево, не соответствуют действительности», — сказал собеседник агентства.

По его словам, для начала процесса обмена понадобится время для оформления необходимых документов.

О том, что обмен может состояться на следующей неделе, сообщил ранее адвокат нескольких российских граждан Валентин Рыбин. Он указал, что его подзащитные все еще находятся в СИЗО в Украине, а возможной датой обмена назвал вторник, 3 сентября.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Украина и Россия начали процесс обмена пленными. В частности информацию об этом распространил на своей странице в Facebook новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Главред Эха Москвы Алексей Венедиктов заявлял, что самолет с освобожденными украинцами должен прилететь в Киев рано утром 30 августа.

Крым.Реалии сообщило, что удерживаемые в РФ украинские моряки уже прибыли в Украину.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что «сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается», и призвала «не распространять непроверенную информацию».

В Офисе президента Украины заявили, что процесс обмена еще не завершен.

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