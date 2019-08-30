Скандал из-за вакцинации: детей могут не пустить в школу, учителя обзванивают родителей

Без наличия прививок от кори 1 сентября на стационарное обучение пускать не будут
Согласно заявлениям правительства, непривитым детям остается только переходить на индивидуальный график обучения, пишет КП.
Отметим, учителя уже почти неделю информируют родителей о возможных проблемах из-за отсутствия справок о прививках.
«Пока что нам сказали, чтобы мы предупредили родителей о том, чтобы начинали делать прививки, которых не хватает. Во многих школах уже обзванивают родителей. Прививки должны быть у всех детей, будем собирать справки о сделанных», — рассказала преподаватель одной из школ Киева Виктория Кононенко.
Она уточнила, что наличие прививок будет проверяться по справкам. Тех, у кого их нет, будут отправлять в больницу для вакцинации. Но если родители окажутся против, то придется им переходить на индивидуальный график.
При этом, очень интересен следующий факт. Многие бросились делать прививки в последние дни перед началом учебы. И желанную отметку в свою медицинскую карточку родители и дети получат, но вот защита от кори в организме появится лишь через 3 недели.