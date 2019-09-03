Политика Стало известно, почему Порошенко не пришел на допрос в ГБР

2019-09-03 17:30 156

Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований, поскольку остался на продленное заседание Верховной Рады. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram.

По его словам, вместо Порошенко в Госбюро пришел его адвокат, который напомнил, что экс-глава государства теперь нардеп и работает в парламенте.

Труба отметил, что у Порошенко пока есть депутатский иммунитет, и они не могут вызвать его принудительно.

"Но есть одно "Но". У народных депутатов есть только четыре месяца, чтоб использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. И с января 2020 года она перестанет быть ширмой для избегания ответственности", - подчеркнул Труба.