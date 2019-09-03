Нидерланды требуют от Украины не обменивать Цемаха: «очень ценный свидетель»

Владимира Цемаха в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении «Боинга» рейса MH17.
Глава Международной следственной группы (JIT, ССГ), главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке (Fred Westerbeke) призывает власти Украины не допустить передачу Российской Федерации Владимира Цемаха, пишет издание Хвиля.
Напомним, что Цемах – боевик «ДНР», который был в июне в результате блестящей спецоперации украинских спецслужб доставлен из оккупированного Снежного, где он проживал, в Киев. Владимира Цемаха в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении «Боинга» рейса MH17. Голландские правоохранители уверены, что террорист может владеть важной информацией и дать ценные показания.
Как говорится в статье на сайте ежедневной общенациональной нидерландской газеты «NRC Handelsblad», глава JIT направил в прокуратуру Украины письмо в прошлую пятницу.
«В этом письме Вестербеке пишет, что «на основании недавно появившейся информации» голландская прокуратура рассматривает Цемаха как «подозреваемого». Вестербеке пишет, что пока не может поделиться информацией, которая лежит в основе этого статуса, с его украинскими коллегами», — говорится в материале.
Главный прокурор Нидерландов подчеркивает «первостепенное значение» того, что Цемах, находясь под арестом по решению украинского суда, «остается «доступным» для «(дальнейшего) допроса».
Как мы писали ранее, Владимир Путин затягивает обмен пленными нарочно – у главы Кремля есть свой, особый расчет по этому поводу. Это мнение озвучил украинский журналист Юрий Бутусов.
Путин намеренно заводит ситуацию на такие информрубежи, когда будет логичным и возможным «подтолкнуть» власти Украины к выгодной для себя расстановки в обмене, утверждает журналист.
«Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха — командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели «Боинга МН-17». Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, провезли через блок-посты российских спецслужб, потому что он был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах он является одной из самых главных целей прокуратуры Нилерландов. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по «Боингу», который начнется в Нидерландах в 2020-м году», — сообщил Бутусов в Facebook.
«Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину», — считает Бутусов.