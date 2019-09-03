Политика Нидерланды требуют от Украины не обменивать Цемаха: «очень ценный свидетель»

2019-09-03 20:00 210

Владимира Цемаха в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении «Боинга» рейса MH17.

Глава Международной следственной группы (JIT, ССГ), главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке (Fred Westerbeke) призывает власти Украины не допустить передачу Российской Федерации Владимира Цемаха, пишет издание Хвиля.

Напомним, что Цемах – боевик «ДНР», который был в июне в результате блестящей спецоперации украинских спецслужб доставлен из оккупированного Снежного, где он проживал, в Киев. Владимира Цемаха в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении «Боинга» рейса MH17. Голландские правоохранители уверены, что террорист может владеть важной информацией и дать ценные показания.

Как говорится в статье на сайте ежедневной общенациональной нидерландской газеты «NRC Handelsblad», глава JIT направил в прокуратуру Украины письмо в прошлую пятницу.

«В этом письме Вестербеке пишет, что «на основании недавно появившейся информации» голландская прокуратура рассматривает Цемаха как «подозреваемого». Вестербеке пишет, что пока не может поделиться информацией, которая лежит в основе этого статуса, с его украинскими коллегами», — говорится в материале.

Главный прокурор Нидерландов подчеркивает «первостепенное значение» того, что Цемах, находясь под арестом по решению украинского суда, «остается «доступным» для «(дальнейшего) допроса».

При этом в статье говорится, что ранее некоторые российские и украинские СМИ писали о том, что Цемах стал препятствием для совершения взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, о котором Киев и Москва вели переговоры уже несколько недель.

Как мы писали ранее, Владимир Путин затягивает обмен пленными нарочно – у главы Кремля есть свой, особый расчет по этому поводу. Это мнение озвучил украинский журналист Юрий Бутусов.

Путин намеренно заводит ситуацию на такие информрубежи, когда будет логичным и возможным «подтолкнуть» власти Украины к выгодной для себя расстановки в обмене, утверждает журналист.

Если в двух словах, то Кремль хочет выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха в обмен на украинцев.