Украина К концу недели новый Кабмин примет важное решение по оплате услуг ЖКХ

2019-09-04 13:44 270

Новый Кабмин планирует определить уровень расходов домохозяйств на коммунальные услуги на таком уровне, чтобы оплата коммуналки была доступной для среднестатистической семьи. 

"Уже к концу недели мы должны отработать видение социального стандарта, какой процент дохода может платить семья за коммунальные услуги так, чтобы ей это было доступно", -  сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает пресс-служба министерства.

Также министр назвала важную на сегодня задачу - своевременный старт отопительного сезона.

"Первоочередная тактическая задача – отопительный сезон в городах должен начаться без срывов. Органы местного самоуправления должны выполнить возложенные на них обязательства, чтобы люди вовремя получили тепло", — отметила Бабак.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что правительство должно представить модель, благодаря которой удастся уменьшить стоимость коммунальных услуг. Если этого сделать не удастся, то Зеленский угрожает роспуском правительства.

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