Мир Google и YouTube оштрафовали на рекордную сумму в 170 млн на нарушение прав детей

2019-09-05 15:46 183

Google и YouTube заплатят рекордную сумму в 170 миллионов долларов за нарушения закона о конфиденциальности детей.

Как сообщает Федеральная торговая комиссия  США, компании заплатят штраф за обвинения ФТК и Генерального прокурора Нью-Йорка о том, что служба обмена видео YouTube незаконно собирала личную информацию от детей без согласия их родителей.

В США требуют, чтобы Google и YouTube выплатили 136 миллионов долларов в ФТК и 34 миллиона долларов в Нью-Йорк за нарушение Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете (. Штраф в 136 миллионов долларов - самая большая сумма, которую ФТК когда-либо получал за нарушение Закона о защите конфиденциальности детей за все время действия закона (с 1998 года).

Закон требует, чтобы ориентированные на детей веб-сайты и онлайн-сервисы уведомляли о своей информационной практике и получали согласие родителей до сбора личной информации от детей младше 13 лет, включая использование постоянных идентификаторов для отслеживания пользователя в Интернете для целевой рекламы.

В жалобе, поданной против компаний, ФТК и генеральный прокурор Нью-Йорка утверждают, что YouTube, собирая личную информацию детей, нарушил COPPA.

Кроме того, Google и YouTube должны разработать, внедрить и поддерживать систему, которая позволяет владельцам каналов идентифицировать их ориентированный на детей контент на платформе YouTube, чтобы YouTube мог убедиться, что он соответствует COPPA.

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