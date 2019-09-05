Украина В Украине "эпидемия" поддельных банкнот 500 гривен: как не попасться на фальшивку

2019-09-05 18:00 204

 

В Украине все чаще стали выявлять поддельные банкноты номиналом 500 грн. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, уточнив, что речь идет о деньгах образца 2006 года.

"В августе нынешнего года зафиксировано увеличение количества изъятых из оборота поддельных банкнот номиналом 500 гривен, изготовленных при помощи струйной печати с имитацией ультрафиолетовой защиты", — рассказали в пресс-службе Нацбанка.

Но есть и хорошие новости: в целом поддельных денег за первое полугодие выявили меньше на 20%, чем за такой же период прошлого года. При этом чаще всего фальшивомонетчики печатали пятисотки, сотки, двухсотки и купюры номиналом 50 грн.

"Другие изъятые из оборота поддельные банкноты, номиналами от 1 до 20 гривен, составили 1% от общего количества подделок", — рассказали в НБУ.

По данным Нацбанка, чаще всего поддельные деньги сбывались в кассах фастфудов, мелких торговых точек и на автозаправках. Поддельные банкноты номиналом 500 грн чаще всего сбывались дельцами в кассах АЗС Киевской, Закарпатской, Волынской, Черкассой и Житомирской областей, а также в столице.

Как распознать

Нацбанк разработал ряд элементарных советов, как определить фальшивку, не имея под рукой специального оборудования: "Элементы защиты позволяют проверить подлинность с помощью тактильного контроля. На ощупь проверяется рельефность отдельных изображений на лицевой стороне банкноты".

Подлинность купюры номиналом 500 грн тоже легко проверить — под разными углами попадания света на банкноту число 500 на настоящей купюре слегка меняет цвет. Банкиры также советуют кассирам, не имеющим на рабочем месте детекторов для определения подлинности, обзавестись хотя бы увеличительным стеклом. С его помощью советуют выискивать на купюрах микротексты. Если таковых нет, то купюра поддельная.

Как наказывают

С начала года украинские суды вынесли больше сотни приговоров тем, кто либо изготавливал сам поддельные деньги, либо сбывал их после того, как сам обнаружил, что получил подделку. Мы проанализировали судебные вердикты. Часть из них гласит о том, что в стране немало случаев, когда украинцы получили поддельные деньги либо на сдачу, либо при валютных операциях. Не желая терпеть убытки, люди пробовали обмануть теперь уже других, но потерпели фиаско и стали фигурантами уголовных дел. Судебные приговоры подтверждают статистику НБУ: в обороте немало поддельных банкнот номиналом 500 грн, а также валюты номиналом 100 долларов США и 100 евро. В большинстве случаев суды приговаривали людей к условным срокам, но лишь в тех случаях, когда невнимательный гражданин получил 200 или 500 грн и сам попытался их сбыть. В остальных случаях судьи приговаривали виновных и к реальным пяти годам тюрьмы.

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