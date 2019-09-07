Политика ОНЛАЙН Пленные моряки и узники Кремля возвращаются в Украину: видео-трансляция из аэропорта Борисполь

2019-09-07 13:10 321

 

Между Украиной и Россией начался процесс обмена пленными. В российский аэропорт "Внуково" прибыл президентский спецборт, который заберет 24 военнопленных моряков и других пленников Кремля.

Самолет с украинцами в ближайшее время вылетит из российского аэропорта "Внуково" и приземлится в "Борисполе".

Скорее всего, в Украину из российского плена вернулись 24 украинских моряка, а также ряд незаконно обвиняемых украинцев – Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клих, Артур Панов и Алексей Сизонович.

Накануне адвокат военнопленных моряков Николай Полозов подтвердил, что украинцы возвращаются домой.

 

 

 

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