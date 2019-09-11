Украина У Львові сесійну залу Ратуші ремонтують за старими фотографіями

2019-09-11 12:51 198

У Львівській міській раді, а саме у великій сесійній залі, розпочали капітальний ремонт. Він коштуватиме 10 мільйонів гривень. Чим викликана така потреба демонтажу меблів і зміни інтер»ру, де загальна площа ремонту складає 322 кв метри?

Львівські депутати мають сентимент до історії. Отож за формою вони прагнуть повернути сесійній залі вигляд парламенту. Крісла депутатів будуть розташовані півколом так, щоб дивитись один одному в обличчя. Бо на думку проектантів стара система крісел поставлена рядами притаманна радянському авторитарному управлінню і сприяє монологу, а не діалогу.

Відтак, згідно проекту, великій сесійній залі повернуть схему її розташуванняза історичними фотографіями 20 х років минулого століття. А ось інтер»єр буде сучасним. Замовлять нові меблі, поміняють люстри, опалення, вентиляцію, на балконі облаштують місця для бажаючих мешканців міста послухати депутатів. Ремонт триватиме півроку. Однак, це не означає, що депутати не працюватимуть, вони винайматимуть приміщення для сесій у Шевченківській районній адміністрації Львова.

Лариса Марчук, Львів