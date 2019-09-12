Политика Первое провальное голосование: Рада не смогла отменить действие актов СССР и УССР

2019-09-12 20:00 357

 

Народные депутаты не смогли принять законопроект 1075 об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины и отклонили его. Соответствующее решение поддержали только 214 народных депутатов.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О правопреемстве Украины" об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины направлен на отмену действия нормативно-правовых актов, применение которых затруднительно или невозможно.

Стоит отметить, что это первое провальное голосование в ВР 9 созыва.

Напомним, советские государственные санитарные нормы и правила утратили силу на территории Украины с начала 2017 года.

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