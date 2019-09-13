Политика Зеленский досрочно распустил ЦИК - Рада одобрила постановление президента

2019-09-13 13:00 180

Верховная Рада на заседании в пятницу, 13 сентября, 341 голосом поддержала предложение президента Владимира Зеленского (постановление № 2127) о досрочном прекращении полномочий всех членов Центризбиркома.

Постановление вступает в силу в день его принятия. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении с должностей членов Центральной избирательной комиссии.

В представлении глава государства вспоминает неоднократные проявления ЦИК "недостаточной взвешенности или даже политической предвзятости в решении отдельных вопросов, которые относились к ее полномочиям".

Президент указывает на более чем 20 постановлений Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации двадцати восьми кандидатов в народные депутаты Украины, отмененных судами.

Напомним, Комитет избирателей Украины (КИУ) считает, что, несмотря на высказанные в представлении президента в парламент замечания относительно работы ЦИК, пока нет объективных оснований для увольнения членов Центризбиркома.

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