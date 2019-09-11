Политика Комитет избирателей отреагировал на скандальный роспуск Центризбиркома

2019-09-11 14:16 159

Как заявили в общественной организации Комитет избирателей Украины, объективные причины для роспуска Центральной избирательной комиссии отсутствуют. 

Решение о роспуске ЦИК должно базироваться на фактах, которые свидетельствуют о серьезных нарушениях в работе Центризбиркома. В КИУ отмечают, что проблемы в работе ЦИК на выборах в этом году носили технический характер и не были связаны с незаконными или предвзятыми действиями членов комиссии.

"Большинство аргументов, указанных в представлении президента, построены на наличии ряда судебных решений, которыми были признаны противоправными и отменены ряд постановлений ЦИК... Такие судебные решения действительно имели место, однако не стоит игнорировать тот факт, что во время избирательной кампании неоднократно имели место ситуации, когда решение различных судебных инстанций не только отменяли постановления ЦИК, но и прямо противоречили друг другу", - говорится в сообщении.

Кроме того, в КИУ добавили, что довольно часто решения судов во время избирательных кампаний "могли приниматься в интересах отдельных политических групп".

 

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