Политика Зеленский анонсировал новый закон о статусе ветеранов войны на Донбассе

2019-09-14 15:00 384

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке законопроекта о статусе ветеранов боевых действий и добровольцев, участвовавших в войне на Донбассе.

Об этом он заявил во время открытия национальных "Игр Непокоренных".

Он отметил, что задачей государства является ценить каждого из ветеранов, знать каждого в лицо и понимать их потребности.

"Для этого нужен системный подход, который будет основан в новом законе о статусе ветеранов. Законопроект, который разрабатывало Министерство ветеранов совместно с ветеранами, скоро появится в парламенте. Мне обещала госпожа министр, что за неделю он уже будет готов", - заверил гарант.

По его словам, законопроект, в частности, будет содержать механизм определения статуса участника боевых действий и статуса добровольцев.

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