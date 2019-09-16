Политика Рассекречены реальные доходы нардепов - как за 5 лет в Раде стать долларовым миллионером

2019-09-17 08:12 423

После радикального обновления состава парламента многие из рядовых украинцев тешатся надеждой, что коррупции в политике станет меньше, а уровень жизни подрастет. А тем временем в Соцсетях уже составили для новых политиков полный список того, на чем созыв от созыва фактически зарабатывали нардепы. Как оказалось, даже внушительная по украинским меркам их зарплата - ничто, по сравнению с реальными доходами. Ниже детально и подробно в юмористической форме перечислены основные источники заработков рядового украинского политика.

До нового скликання парламенту потрапила сила-силенна цілком нових облич. Ми вітаємо таке радикальне оновлення законодавчої влади та хотіли б допомогти усім весільним фотографам, хендмейдеркам та урбаністам. Отже, до вашої уваги – стислий гайд, зрозумілий будь-кому, як не зубожити під час нардепства, а навіть трішечки навпаки!

Зауважимо, ці поради розраховані переважно на роботу депутата-одинака. Праця в колективі потребує кращої організації, але віддача від неї збільшується мультиплікативно! Зараз ми структуруємо посібник і тренінгову програму, як заробляти організованому депутатському угрупованню – але то вже буде за гроші.

1. Зробіть своєю громадською приймальнею офіс, мешканцям якого конче треба захист від обшуків

Поки депутатську недоторканість не скасували – захистом від слідчих дій користуєтесь не тільки ви особисто, а ще й ваші службові приміщення. Громадська приймальня – це також службове приміщення, куди НАБУ-ДБР-СБУ-усі інші можуть вдертись або почепити прослушку лише за дозволом Верховної ради. А є купа бізнесів, яким такі гості геть не потрібні – отже, їм за узгоджену віддяку цілком можна «здати в оренду» табличку й статус своєї громадської приймальні.

Орієнтовний дохід – 6-8 тисяч доларів на місяць

2. Депутатські запити та звернення

Майже законний бізнес – отримати трішки грошей за те, що ви своїм запитом чи зверненням трішки постимулюєте різних посадовців . Єдиний нюанс – різниця між запитом і зверненням. На запит органи влади мають реагувати більш чітко – вживати заходів, з’ясовувати щось, ще якось напружуватись. Тому запити підлягають реєстрації в апараті ВР, оприлюдненню на сайті парламенту, усі ці кляті журналісти в них сують носа. Відтак, майте почуття міри та не пишіть в своїх запитах якусь цілковиту фігню – що за скаргами громади сільський голова ґвалтує гусей і кнурів, вимагаю від поліції вжити відповідного реагування. Для таких речей є депутатські звернення, які не підлягають обліку, та в яких можна писати і про гусей, і про кнурів! Коли в 2015-му році оприлюднили прослушку з Ігорем Мосійчуком, то цей добродій називав ціни у 10-15 тисяч доларів за запит та 3-5 тисяч доларів за звернення. Навіть якщо поділити на два, та обмежуватись одним запитом та двома зверненнями на місяць, на нову квартирку за підсумками нардепства має вистачити.

Орієнтовний дохід – до 15 тисяч доларів на місяць

3. Піти в публічні лобісти в якомусь господарському конфлікті – між різними фірмами, між бізнесом та державними органами

Ви захищаєте інвесторів (або державу) від злих опонентів, роздаєте коментарі журналістам, що коїться беспрєдєл та люди бідкаються, пишете про це в свій фейсбук. Згідно попереднього пункту – штампуєте запити-звернення. Тому що нардеп має право «порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ, організацій, розташованих на території України і щодо яких є дані про порушення ними законодавства України, про створення з цією метою тимчасових слідчих комісій». Можете навіть широкими депутатськими грудями поблокувати опонентів та трішки побуцати їх, користуючись недоторканістю – якщо бракує часу на спортзал, а організм потребує дофаміну й адреналіну.

Орієнтовний дохід – складно вирахувати, але краще призначати собі ціну в розмірі 5% від місячних доходів контрагентів.

4. Підняти потрібну тему з парламентської трибуни – розповісти на замовлення умовного Віті щось погане про умовного Колю

90 секунд шокуючої правди з самого статусного публічного місця країни, кожна секунда – 300 доларів. Щоб потім купа сайтів написала, що нардеп Х затаврував пройдисвіта Колю на сесії та вимагає притягнути його до відповідальності. За окремий прайс – ходіть по етерах центральних каналів, і матюкайте клятих ворогів вже в телевізорі, але обережно й акуратно, щоб не отримати позов та щоб звати не перестали.

Орієнтовний дохід – аналогічно складно вирахувати, але краще призначати собі ціну в розмірі 5% від місячних доходів контрагентів.

5. Голосування за потрібні законопроекти

«Зелене цунамі» знесло нафіг все, та провідні українські олігархи залишились без своїх фракцій в парламенті, або з дуже невеличким представництвом. Втім, вони б не стали олігархами, якби в попередні роки не отримували підтримку від влади у вигляді квот та різних законів. Отже, періодично будуть виникати такі законопроекти, за які хтось з наших мільярдерів не пошкодує по 20-30 тисяч доларів за голос, воно йому згодом відіб’ється. Ви маєте стежити за подібними трендами – читайте «Дзеркало тижня», «Бізнес.Цензор», тусуйте в курилці. Якщо гроші йдуть централізовано, через керівництво фракції - обов’язково запитайте в знайомих з інших фракцій, скільки дають за підтримку цього законопроекту. Не дозволяйте своїм старшим привласнювати собі забагато грошей від клятих олігархів!

Орієнтовний дохід – 25 тисяч доларів с законопроекту.

6. Субвенції з державного бюджету на місцеві

Є два види субвенцій, до яких може долучитись народний депутат-мажоритарник. Це субвенція Кабміну на соціально-економічний розвиток територій та субвенція з Державного фонду регіонального розвитку. Є певні неписані правила, що запит з регіонів на надання їм грошей за такими субвенціями має підтримати народний депутат, з округу якого прохають. Або навіть депутат має запустити цей процес з отримання грошей, і побігати по київських кабінетах, бо в нього на окрузі люди бідкаються без водопроводу чи нового будинку культури. А які фірми мають виграти тендер на місці, чи які фірми вже працюють за цим об’єктом, і як місцева влада, що з ними законтрактувалась, має вам віддячити – то вже самі розберетесь.

Орієнтовний дохід – не погоджуйтесь менше ніж на 5% від обсягу субвенції.

7. У вас просто по експоненті зростає рівень доступу до різних серйозних кабінетів

І тому, що народний депутат – поважна людина, в прийомі не відмовиш. І тому що, згідно законодавства, нардеп «користується правом невідкладного прийому з питань депутатської діяльності керівниками та іншими посадовими особами розташованих на території України органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, громадських організацій і політичних партій». Можете майже з ноги заходити будь-коли, крім режимних будівель, та ще з собою кого треба приводити, щоб поговорити з мешканцями кабінетів.

8. У вас може бути аж тридцять один помічник-консультант

Два-три помічники – на ставку, працювати по оргчастині. Ще штук десять – старим друзям. І все одно лишається приблизно 15 «корочок», які можна комусь роздати не просто так. Або людям, яким хочеться ще якогось додаткового статусу, або тим, кому воно треба для бізнесу. Головне – щоб бізнес був не конче кримінальним, буде некрасиво й ататат по фракції, якщо ваших помічників спіймають на контрабанді бурштину.

Орієнтовний дохід – 1 тисяча доларів з кожного посвідчення на місяць.

9. Можна задовбати до інсульту майже всі державні чи місцеві установи

Депутат, як представник народу, може причепитись до будь-якої невеличкої зради в будь-якому департаменті ОДА, управлінні мерії, державному підприємстві, ПТУ в райцентрі, та підіймати питання, коли ж ця зрада скінчиться. Якщо депутату здалось, що порушення прав громадян відбувається зараз, прям отуточки – то він може вимагати від керівництва на місці припинити порушення. Себто, влаштувати статусний скандал, до якого залучити необхідну кількість громади з зацікавленої сторони – за нєфіг. Можна сесію місцевої ради зірвати чи заблокувати без жодних труднощів та наслідків для себе.

10. Блокувати законопроекти в комітетах

Іноді черговий законопроект «закриває дірку», через яку щодня течуть мільйон-два доларів, сірих чи чорних. І коли таки законопроект заходить до парламенту, треба очікувати й «ходоків-рєшал», які будуть ловити потрібних нардепів та вмовляти їх якось затягнути процес. Бо кожен день приносить мільйони. Для таких речей вже треба трішки злагодженої роботи в парламентському комітеті. Але якщо на нього ходить не дуже багато людей – то можна навіть невеличкою купкою заблокувати законопроект, для якого ваш комітет визнано профільним. Просто при узгодженні порядку денного знімати його з розгляду, і тягнути, тягнути,. Або навпаки, якщо ви знаєте, що новий законопроект відкриває «дірку» на мільйон-два, то тягніть, поки до вас не прийдуть домовлятись ті ж самі «ходокі».

Орієнтовний дохід – менше ніж за 30 тисяч доларів за таке не беріться.

11. Якщо затягування часу при прийнятті законопроекту має сенс та зиск – то внесіть купу альтернативних законопроектів, хай їх теж розглядають, хоч і за скороченою процедурою, але це все одно забирає чимало часу. Або можете внести свої правки, та потім обговорювати їх на пленарному засіданні.

Орієнтовний дохід – менше ніж за 20 тисяч доларів за таке не беріться.

12. Не розтринькуйте свою «фракційну» ставку

Усі ці доплати, які нардепи негласно отримують від своєї фракції просто за те, що вони в ній є. Нардеп може жити безкоштовно в готелі, харчуватись за середні гроші в парламентській столовій та обмежуватись кавою чи чаєм, вирішуючи питання в модних закладах.

Орієнтовний дохід – 5-6 тисяч доларів на місяць.

При створенні цього гайду використовувались ЗУ «Про статус народного депутата України», ЗУ «Про регламент Верховної Ради», новини останніх років. Під час підготовки цього матеріалу жоден нардеп та екс-нардеп не постраждав.

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