Украина 79 народных депутатов Украины останутся без зарплаты за месяц из-за прогулов

2021-01-22 11:40 63

Комитет по вопросам Регламента ВРУ рекомендовал лишить 79 народных депутатов зарплаты за декабрь 2020 года.  

"Дело в том, что в декабре 2020 года они без уважительных причин пропустили более 30% голосований в ВР или более половины заседаний комитетов", - объясняют представители общественной организации "Чесно".

Общая сумма средств, которые не выплатят нардепам составляет 3,3 миллиона гривен.

Ранее КИУ назвал главных "прогульщиков" года в Раде. В 2020 году на показатели посещаемости Верховной Рады объективно повлияла ситуация с коронавирусом. Но в разрезе фракций и групп парламента общая тенденция не изменилась.

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Январский локдаун в Украине: В Кабмине озвучили первые результаты усиления карантина 2021-01-22 12:43 105
79 народных депутатов Украины останутся без зарплаты за месяц из-за прогулов 2021-01-22 11:40 63
"Евробляхи" предлагают растаможить по специальной формуле: в Раде готовят новые правила 2021-01-21 21:30 1561