Украина Генпрокурор Рябошапка форсирует следствие по делу экс-главы НБУ Гонтаревой

2019-09-18 09:41 189

Новый Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка на 18 сентября 2019 года назначил совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого и эффективного расследования факта пожара в доме, которым пользовалась бывшая глава Нацбанка Гонтарева.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное производство, которое контролирует ГПУ.

ФОТО - ПОД КИЕВОМ СОЖГЛИ ОСОБНЯК ЭКС-ГЛАВЫ НБУ ГОНТАРЕВОЙ

На данный момент под руководством прокуратуры полиция проводит неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу. Полиция не исключает версию поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом по ее заказу.

Напомним, особняк Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи сгорел в ночь на вторник, 17 сентября, в результате поджога. По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

РЕАКЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО И АВАКОВА НА СОЖЖЕНИЕ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ