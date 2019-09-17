Украина фото Под Киевом забросали "коктейлями Молотова" и сожгли особняк экс-главы НБУ Гонтаревой

2019-09-17 09:40 309

Дом экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога. Об этом Гонтарева заявила агентству "Интерфакс-Украина".

"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается", – сообщила она.

Напомним, 26 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. Она тогда сообщила, что правоохранители проводят расследование, был ли это несчастный случай или начали реализовываться угрозы в ее адрес. В конце июня 2019 года Гонтарева заявляла, что олигарх и экс-собственник "ПриватБанка" Игорь Коломойский угрожает ей. 

Валерия Гонтарева была главой НБУ с июня 2014 года по март 2018 года.

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