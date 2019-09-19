Политика В США прозрачно намекнули, что готовы защитить обиженную и испуганную Гонтареву

2019-09-20 09:43 210

Похоже сбываются догадки экспертов, которые говорили, что сгоревшее авто невестки и шикарный особняк в Гореничах больше всех выгодны самой Гонтаревой.

После череды таких событий в глазах международного сообщества она выглядит не бывшей чиновницей, против которой идет расследование, а несчастной жертвой политических или иных гонений. В итоге власти США уже прозрачно намекнули, что готовы защитить обиженную неизвестными поджигателями близкую подругу Порошенко. Валерию Алексеевну уже пригласили в США для общения с американскими законодателями.

Как сообщает Радио Свобода, сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур обеспокоена нападениями на Гонтареву.

"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение – это путь к будущему", – сказала Каптур.

Напомним, в ночь на 17 сентября под Киевом сгорел дом Валерии Гонтаревой. По информации полиции, неизвестный бросил через забор "зажигательную ракету", что стало причиной пожара. В результате инцидента никто не пострадал. Вся семья Гонтаревой находится в Лондоне.