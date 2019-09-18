Политика Гонтарева отреагировала на версию, по которой поджог дома выгоден только ей самой

2019-09-18 14:12 123

Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева назвала "бредом" предположения ее оппонентов об организации ею поджога своего дома для получения политического убежища в Великобритании.

"Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев. Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране", - сказала Гонтарева в комментарии "Радио Свобода".

Гонтарева подчеркнула, что не знает, кто стоит за поджогом дома, но напомнила, что ей поступали угрозы в течение последних пяти лет.

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По словам бывшего руководителя регулятора, после того, как ее сбила машина в конце августа, она находится дома, ей сделали две операции и предстоит еще одна. Ранее она не исключала, что может попросить убежища в Великобритании.

В свою очередь, бизнесмен Игорь Коломойский в комментарии "Украинской правде" намекнул, что поджог дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

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"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - ответил Коломойский на просьбу прокомментировать поджог дома Гонтаревой.

Напомним, особняк Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи сгорел в ночь на вторник в результате поджога. Полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 194 ч. 2 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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