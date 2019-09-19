Украина Зима-2020 заморозит украинцев: затянется надолго, пугающий прогноз

2019-09-19 17:00 1770

 

В 2020 году зима в Украине начнется довольно рано. Но все же сначала она не будет такой суровой, как предполагалось ранее

Об этом поведал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, зима возьмет старт с плюсовой температурой, однако ее конец в Украине будет ознаменован сильными морозами.

«Зима снежная и морозная. Холод продержится до середины марта. Только в конце апреля потеплеет. Лето теплое, а в августе — жаркое. Осень — холодная и сырая. В октябре и ноябре — возможны морозы», — рассказал Горбань.

Ранее украинские синоптики сообщали, что зимой 2020 года ожидается сильный холод. При этом сентябрь будет рекордно теплый. Зимой прогнозируется значительное снижение температуры и обильные осадки снега.

«Сибирские циклоны каждую зиму проходят над нашей страной. Зима может наступить в этом году очень рано. Ведь первый снег уже выпал в российском Норильске, расположенном за северным полярным кругом», — поделились украинские метеорологи.

Напомним, что снегопад накрыл одну из самых высоких вершин карпатских гор – Поп Иван.

Первый осенний снег выпал в карпатских горах. Об этом говорится в публикации Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

В сообщении говорится, что по состоянию на восемь часов утра 18 сентября на одной из самых высоких вершин карпатских гор – Поп Иван – падает мелкий снег. Погода облачная, ветер юго-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха – 0 градусов.

 

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