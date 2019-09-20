Украина В Киеве депутат получил по голове кирпичом во время разговора с полицейскими

2019-09-20 14:13 177

В Киеве на улице Железнодорожной депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове в то время, как он общался с правоохранителями.

Как сообщили в полиции Киева,  незадолго до события в управление полиции Соломенского района от депутата Киевсовета поступило сообщение о незаконном строительстве на улице Железнодорожной, а полицейские вскоре приехали на место.

"Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений", - говорится в сообщении.

Расследование продолжается, правовая квалификация события будет дана после получения справки от врачей относительно состояния здоровья потерпевшего.

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