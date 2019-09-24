Политика В Суде ЕС заявили, что санкции против бывшего непрезидента Януковича и его сына остались в силе

2019-09-24 16:05 294

Персональные ограничительные меры, введенные Евросоюзом против бывшего непрезидента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, остаются в силе.

"Я подтверждаю, что решение Совета ЕС от 2019 о введении санкций против Виктора Януковича и его сына Александра Януковича действуют", - заявил представитель пресс-службы Суда ЕС, сообщает "Укринформ"

В то же время собеседник агентства подтвердил, что суд 24 сентября постановил отменить решение Совета ЕС от 2018 о введении ограничительных мер против Януковичей.

Однако, как отметил представитель суда, действующие санкции на период 2019-2020 годов действуют. Вместо этого он сообщил, что эти решения Совета ЕС от 2019 относительно Виктора Януковича и Александра Януковича сейчас находятся в процессе обжалования.

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