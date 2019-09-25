Украина Їли стаканчики у трамвайному депо - як проходив Фестиваль кави у Львові

2019-09-25 10:42 348

У Львові вже 13 років проходить Lviv Coffee Festival. Цього разу видовище тривало чотири дні. І хоч плантацій кавових на Львівщині ще немає, зате визріла культура споживання кави, котра породила специфічну кавова говірку і анекдоти.

Потяг перетинає державний кордон. У купе заходить митник. Звертається до єдиного статечного пана-пасажира: «Валюта, дорогоцінності, наркотики?»

-Ні ,прошу пана, мені хіба філіжанку кави…

Після відвідин однієї кав»ярні, де влаштували для туристів атракціон з добування кави у копальні, звідки на вагонетках доставлять чорні зерна, один п’ятирічний малюк голосно зауважив батькові: «Ось бачиш, тато, ти казав неправду, що кава на деревах росте, а її видобувають з- під землі!» Є ще одна особливість, що після посиденьок в одній центровій популярній кав»ярні, котру зазвичай відвідують, коли бувають у Львові, столичні державні посадові особи України, вони довго не затримуються у своїх кріслах. Тому це місто запам»ятовується надовго. Як сказав славнозвісний львів»янин Богдан Ступка, кожний, хто побуває на каві у Львові, безпомилково розрізнить філіжанку від колежанки.

Цього року фестиваль кави пройшов у трамвайному депо – унікальній пам’ятці промислової архітектури. Були конкурси на кращого бариста України, на кращу кав’ярню. Та львів»ян особливо вразила своєю продукцією харківська фірма. Вона пригощала всіх кавою в стаканчиках, котрі поїдали разом з цим пахучим напоєм.

Лариса Марчук.