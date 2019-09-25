Политика Эстония отменила бесплатные визы для украинцев из-за наплыва гастарбайтеров

2019-09-25 11:16 285

Эстония отменило свое решение 2010 года, которым граждане Украины были освобождены от обязанности уплачивать государственную пошлину за рассмотрение заявок на долгосрочные визы. Как сообщает Радио Свобода, решение вступит в силу 1 ноября. 

Глава МИД Эстонии Урмас Реймсалу заявил, что сегодня около 90% украинцев, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины.

Речь идет только о национальной визе типа D на срок более 90 дней (до года) для пребывания с целью трудоустройства, обучения, длительного лечения и тому подобное. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую визу в Эстонии составляет сейчас стандартно 80 евро. Согласно еще одному решению, принятому 24 сентября, эта сумма с 1 января 2020 вырастет до 100 евро.

Эти визы не касаются граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию или другие государства-члены "шенгенской зоны" на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права на трудоустройство. Для владельцев биометрических украинских паспортов такие путешествия безвизовые, в противном случае нужна обычная шенгенская виза.

Напомним, в сентябре президент Эстонии посетила Киев. Она приняла участие в ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегией (YES), провела встречу с президентом Владимиром Зеленским. 

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