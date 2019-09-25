Политика Владимир Зеленский впервые назвал имя человека, который реально может на него давить

2019-09-25 12:14 717

Президент Украины рассказал журналистам, что есть только один человек, который может на него давить.

Владимир Зеленский заявил, что на него едва ли кто может давить, так как он - президент независимой Украины.

"На меня давить может только мой сын, которому шесть лет", - сказал он.

При этом CNN сообщает, что Зеленский заявил американским журналистам, что его беседа с Дональдом Трампом - "частная и конфиденциальная".

Телеканал отмечает, что Зеленский не стал отвечать, связывает ли он задержку военной помощи США Украине с требованием расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

Вместо этого он сказал, что его разговоры с президентом Дональдом Трампом являются "частными и конфиденциальными".