Политика Владимир Зеленский впервые назвал имя человека, который реально может на него давить

2019-09-25 12:14 717

Президент Украины рассказал журналистам, что есть только один человек, который может на него давить. 

Владимир Зеленский заявил, что на него едва ли кто может давить, так как он - президент независимой Украины.

"На меня давить может только мой сын, которому шесть лет", - сказал он.

При этом CNN сообщает, что Зеленский заявил американским журналистам, что его беседа с Дональдом Трампом - "частная и конфиденциальная".

Телеканал отмечает, что Зеленский не стал отвечать, связывает ли он задержку военной помощи США Украине с требованием расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

Вместо этого он сказал, что его разговоры с президентом Дональдом Трампом являются "частными и конфиденциальными".

 

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Политика"

ПОЛНЫЙ СПИСОК Кабмин Гончарука массово увольняет ТОП-чиновников - кто сегодня стал безработным

2019-09-25 14:44 114

В СНБО озвучили решение по сокращению расходов на армию и нацбезопасность

2019-09-25 13:15 210

В Украине больше не смогут закрывать телеканалы - отменены лицензии для ТВ

2019-09-25 12:46 297

Владимир Зеленский впервые назвал имя человека, который реально может на него давить

2019-09-25 12:14 717
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ПОЛНЫЙ СПИСОК Кабмин Гончарука массово увольняет ТОП-чиновников - кто сегодня стал безработным 2019-09-25 14:44 114
В СНБО озвучили решение по сокращению расходов на армию и нацбезопасность 2019-09-25 13:15 210
В Украине больше не смогут закрывать телеканалы - отменены лицензии для ТВ 2019-09-25 12:46 297
Владимир Зеленский впервые назвал имя человека, который реально может на него давить 2019-09-25 12:14 717

Лента

15:13 Зачем секретарь СНБО Данилюк слетал в зону ООС на Донбасс
ПОЛНЫЙ СПИСОК 14:44 Кабмин Гончарука массово увольняет ТОП-чиновников - кто сегодня стал безработным
14:16 Лионель Месси снова уделал Роналду, ван Дейка и Азара
13:42 Князев официально уволен. Кабмин назначил главой Нацполиции генерала Игоря Клименко
13:15 В СНБО озвучили решение по сокращению расходов на армию и нацбезопасность
12:46 В Украине больше не смогут закрывать телеканалы - отменены лицензии для ТВ
12:14 Владимир Зеленский впервые назвал имя человека, который реально может на него давить
11:50 Оригінали і підробки художника Івана Труша
11:43 Госдеп США обнародует полную расшифровку разговора Трампа с Зеленским
11:16 Эстония отменила бесплатные визы для украинцев из-за наплыва гастарбайтеров