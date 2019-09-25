Владимир Зеленский впервые назвал имя человека, который реально может на него давить

Президент Украины рассказал журналистам, что есть только один человек, который может на него давить.
Владимир Зеленский заявил, что на него едва ли кто может давить, так как он - президент независимой Украины.
"На меня давить может только мой сын, которому шесть лет", - сказал он.
При этом CNN сообщает, что Зеленский заявил американским журналистам, что его беседа с Дональдом Трампом - "частная и конфиденциальная".
Телеканал отмечает, что Зеленский не стал отвечать, связывает ли он задержку военной помощи США Украине с требованием расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
Вместо этого он сказал, что его разговоры с президентом Дональдом Трампом являются "частными и конфиденциальными".