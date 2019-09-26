Украина На месте смертельного ДТП под Одессой снесут билборды и установят камеры

2019-09-26 15:46 204

Нацполиция добивается усиления мер безопасности на аварийно опасном участке дороги Одесса - Овидиополь, где ранее в дорожно-транспортном происшествии погибли 9 пассажиров маршрутки.

Как сообщает пресс-служба полиции области, в главке Одесской области прошло рабочее совещание по поводу расследования смертельной аварии между селами Новая Долина и Прилиманское.

В ходе встречи правоохранители отметили необходимость установить камеры и демонтировать билборды на аварийно опасном участке дороги Одесса - Овидиополь.

ЖУТКОЕ ДТП С МАРШРУТКОЙ И ФУРОЙ ПОД ОДЕССОЙ

Также глава ГУ Нацполиции области поставил задачу обратиться в соответствующие госорганы с инициативой о проведении работ и установке оборудования, которое поможет сделать этот участок трассы более безопасным.

 Со стороны полиции уже приняты меры, направленные на усиление безопасности движения, указанный участок дороги постоянно патрулируют группы быстрого реагирования полиции.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Украина"

В Кабмине рассказали, сколько миллиардов потратят на перепись населения

2019-09-26 17:30 69

На месте смертельного ДТП под Одессой снесут билборды и установят камеры

2019-09-26 15:46 204

Нацсовет по ТВ и радио забрал лицензию у телеканала 112 Украина

2019-09-26 14:45 318

КАРТА На Донбассе резко выросло число обстрелов, ранены двое солдат ВСУ

2019-09-26 11:42 276
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Кабмине рассказали, сколько миллиардов потратят на перепись населения 2019-09-26 17:30 69
На месте смертельного ДТП под Одессой снесут билборды и установят камеры 2019-09-26 15:46 204
Нацсовет по ТВ и радио забрал лицензию у телеканала 112 Украина 2019-09-26 14:45 318
КАРТА На Донбассе резко выросло число обстрелов, ранены двое солдат ВСУ 2019-09-26 11:42 276

Лента

17:30 В Кабмине рассказали, сколько миллиардов потратят на перепись населения
17:00 Нафтогаз объяснил летнее падение цен на газ
16:30 Разговор Трампа с Зеленским: рассекречен еще один сенсационный документ
15:46 На месте смертельного ДТП под Одессой снесут билборды и установят камеры
15:14 Зеленский пояснил, что он не может давать приказы своим людям
14:45 Нацсовет по ТВ и радио забрал лицензию у телеканала 112 Украина
14:13 Администрация Трампа случайно отправила не туда письмо с секретными инструкциями по Зеленскому
13:44 В ЕС ответили на критику Трампа и Зеленского указав на беспрецедентные проблемы
13:12 Финансовой стабильности конец. МВФ не дает Украине кредит в 6 миллиардов долларов
12:40 Главой МВФ стала бывший антикризисный еврокомиссар Кристалина Георгиева