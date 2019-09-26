Украина На месте смертельного ДТП под Одессой снесут билборды и установят камеры

2019-09-26 15:46 204

Нацполиция добивается усиления мер безопасности на аварийно опасном участке дороги Одесса - Овидиополь, где ранее в дорожно-транспортном происшествии погибли 9 пассажиров маршрутки.

Как сообщает пресс-служба полиции области, в главке Одесской области прошло рабочее совещание по поводу расследования смертельной аварии между селами Новая Долина и Прилиманское.

В ходе встречи правоохранители отметили необходимость установить камеры и демонтировать билборды на аварийно опасном участке дороги Одесса - Овидиополь.

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Также глава ГУ Нацполиции области поставил задачу обратиться в соответствующие госорганы с инициативой о проведении работ и установке оборудования, которое поможет сделать этот участок трассы более безопасным.

Со стороны полиции уже приняты меры, направленные на усиление безопасности движения, указанный участок дороги постоянно патрулируют группы быстрого реагирования полиции.