Украина Концерт Эроса Рамазотти в Киеве отменен, деньги за билеты начали возвращать

2019-09-27 11:43 270

Концерт итальянского певца Эроса Рамазотти в украинской столице отменен. Об этом сообщило концертное агентство "Мельница", которое занималось организацией мероприятия.

"В связи с непреодолимыми логистическими сложностями, связанными с доставкой концертного оборудования, необходимого для проведения шоу Эроса Рамазотти в Украине, по независящим от организатора и артиста причинам, киевский концерт Эроса Рамазотти, заявленный на 8 октября 2019 года во Дворце Спорта – не состоится", - говорится в сообщении агентства.

Организаторы пообещали вернуть деньги всем, кто приобрел билеты на шоу. Возврат стартовал 25 сентября и продлится до 10 декабря.