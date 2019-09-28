Украина Штраф за парковку можно не платить, если знать это

2019-09-29 13:00 195

Инспектор должен кое-что доказать. Суды в Украине стали активно отменять штрафы, которые были выписаны за нарушения правил стоянки в запрещенных для этого местах.

Сейчас в Украине такое нарушение штрафуется на сумму 255 гривен, а если водитель стоянка автомобиля препятствует движению на дороге, то штраф возрастает до 510 гривен, сообщает Автотема.

Под стоянкой имеется в виду остановка автомобиля более чем на 5 минут и это не связано с высадкой или с посадкой пассажиров авто, либо загрузкой или разгрузкой груза. Дабы доказать подобное нарушение инспектору нужно подтвердить сам факт стоянки на месте более 5 минут с момента остановки авто.

Чаще всего инспекторы дорожного движения не выполняют этих требований и к постановлению добавляют либо фотографии либо короткие видео, где не доказана стоянка авто. Лишь одно наличие постановления не служит ещё доказательством того, что правила были нарушены.

Как итог, суд не принимает такие постановления и отменяют подобные штрафы, если нет подтверждения, что автомобиль стоял на непредусмотренном месте с момента остановки более 5 минут и этим нарушал правила дорожного движения.