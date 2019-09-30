Украина фото Под Киевом в авто разбились 8 студентов, парень в багажнике погиб

2019-09-30 10:13 192

В Мироновке Киевской области 17-летний подросток стал виновником ДТП, в результате которого один человек погиб и семеро пострадали.

Как сообщили в областной полиции, автомобиль на большой скорости протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. За рулем находился местный студент, который купил машину за несколько дней до аварии и управлял ею в нетрезвом состоянии, не имея водительского удостоверения.

В салоне автомобиля, кроме несовершеннолетнего водителя, были четверо парней и две девушки. Все они выжили, но получили травмы. Погиб 19-летний парень, который находился в багажнике.

 

Хозяин двора вызвал полицию. В крови водителя обнаружили 1,25 промилле алкоголя. По факту ДТП открыто уголовное производство по статье 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).

 

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