Украина Неправильный путь: Гончарук заверил, что повышать налоги не будут

2019-10-01 18:30 126

Кабинет министров Украины не собирается повышать налоги. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам главы правительства, повышение налогов - это неправильный путь, и нужно действовать иначе.

Гончарук объяснил, что государство должно создавать "стимулы", чтобы люди не боялись вкладывать средства в свое дело. По мнению премьера, страна не должна увеличивать объем ресурсов.

"Мы не планируем как правительство повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя", - заявил премьер.