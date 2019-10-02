Политика Рада перезапустила НАПК и лишила не прошедшие в парламент партии госфинансирования

2019-10-02 14:46 174

На сегодняшнем заседании Верховная Рада приняла законопроект № 1029 о перезагрузке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

За проголосовали 237 нардепов, большинство из них - из фракции "Слуга народа".

Помимо прочего, закон отменяет госфинансирование партий, набравших от 2 до 5% голосов избирателей на парламентских выборах. Объемы финансирования политсил, которые попали в парламент, сокращается вдвое.

Напомним, Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу 11 сентября 283 голосами народных депутатов.