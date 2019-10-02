Украина Синоптики сообщили, где в Украине похолодает и в каких регионах задержится тепло

2019-10-02 18:30 255

 

В четверг, 3 октября, западные области затянет облаками. Ожидаются умеренные дожди, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью +8-13 градусов, днем потеплеет до +​​14-19. На Волыни, Львовщине и Карпатах - до +11-13. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории Украины - переменная облачность, без осадков, только в Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Черкасской областях днем ​​кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с. Ночью похолодает до +9-14 градусов, в восточных областях +4-9. Днем прогреется до +​​20-25.

3 октября на Киевщине без осадков, вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 7-12 м / с. Температура ночью +11-13, днем +​​21-23 градуса.

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