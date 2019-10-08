Политика Глава МИД Украины признал, что есть всего варианта развития ситуации на Донбассе

2019-10-08 13:12 228

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала ICTV, что видит три варианта развития ситуации на Донбассе.

"Можно сделать три варианта. Я вижу, как минимум, три. (Первый) попробовать договориться в рамках того несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад (минские соглашения). Вторая тактика − тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть. Или третий вариант − никогда больше не возвращаться к этой части Украины", − отметил глава МИД.

По его словам, на данный момент президент Владимир Зеленский и его команда пытаются завершить тот процесс по прекращению войны и возвращению Украине неподконтрольных территорий Донбасса, который был начат несколько лет назад в Минске, или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам.

"Сейчас президент Зеленский и вся команда пытаются все-таки завершить то, что начали предшественники, начиная с "Минска". Если мы с вами понимаем и увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь", – подчеркнул Пристайко.

Также Пристайко пояснил, конкретизируя возможный трек номер два, что если Минский процесс не выполняется, "не дает нам стартовать вперед, не дает развиваться как государству", тогда нужно обращаться к мировому сообществу с тем, что Украине нужна "миссия по поддержанию мира", указал он.

"До настоящего времени эта идея не нашла понимания, несмотря на то, что об этом говорили много и предыдущий президент (Порошенко), и кто угодно. Мировое сообщество не готово, чтобы этот миротворческий контингент или контингент по поддержанию мира, если говорить правильнее, помог нам восстановить хотя бы ситуацию, когда никто не убивает на нашей земле людей", − пояснил Пристайко.

"Третий трек, наверное, будет, когда мы совсем ничего не сможем сделать, и нужно будет идти по "кипрскому сценарию" или по какому-то другому", − говорит министр.