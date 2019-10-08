Украина фото В лобовом ДТП погибли руководители Нацполиции Николаевской области

2019-10-08 12:16 294

Сегодня, 8 октября, в Николаевской области на трассе Херсон – Николаев вблизи села Шевченково Витовского района в лобовом ДТП погибли замначальника областного управления Нацполиции – начальник криминальной полиции, полковник Сергей Сидоренко и и.о. начальника управления противодействия наркопреступности в Николаевской области, подполковник Владимир Илличко.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, офицеры полиции ехали на автомобиле Тoyota в направлении Николаева. Водитель Lexus госпитализирован с тяжелыми травмами.

По данному факту начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть нескольких лиц (ч.3 ст.286 УК Украины).

В свою очередь местное издание Новости N сообщает, что Сидоренко утром на автомобиле Toyota Camry с херсонскими номерами выехал из Херсона в Николаев.

"Примерно в 5-6 километрах от села Шевченково Toyota столкнулась с внедорожником Lexus, ехавшим во встречном направлении. После столкновения оба автомобиля вылетели на обочину, а Toyota слетела в кювет. Водитель и пассажир Toyota погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В настоящее время на место ДТП прибыло все руководство управления полиции Николаевской области во главе с его начальником Александром Анохиным. Работают следователи и эксперты.

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