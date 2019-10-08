Политика У Яроша намерены занять оставленные позиции ВСУ

2019-10-08 17:00 297

 

Украинская добровольческая армия мобилизует десятки тысяч военных в случает отвода подразделений ВСУ.

Добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе. Об этом заявил замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт в эфире телеканала ATR.

"Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - заявил замкомандира организации экс-нардепа Дмитрия Яроша.

"Через "добровольцев" прошли около 20 тысяч человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена ​​мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим", - добавил он.

Гергерт также потребовал встречи с Зеленским, добавив, что чем быстрее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне".

Напомним, на переговорах в Минске 1 октября были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом.

Накануне в Нацкорпусе заявили, что установят блокпост в районе Золотого.

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