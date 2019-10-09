Украина фото Найдены неизвестные архивы УПА на польском языке с данными о выборах в Верховную Раду

2019-10-09 15:45 234

В лесах на Прикарпатье найдены и переданы историкам архивы УПА с ранее неизвестными документами.

"На прошлой неделе Центру исследований освободительного движения жители одного из сел передали два повстанческих архива. Они были найдены в Стратинских лесах, расположенных в Рогатинском районе Ивано-Франковской области", - сообщает пресс-служба Центра исследований освободительного движения.

Один из архивов в очень плохом состоянии и не поддается реставрации. Его передали в фонды Национального музея-мемориала Тюрьма на Лонцкого. А второй из найденных архивов очень хорошо сохранился. Архивы содержат документы 1945-1946 гг.

Архив исключительно богат на уникальные документы, до сих пор не фигурировавшие в научном обороте. Основной массив документов - отчеты подполья и подразделений УПА с территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Значительную часть архива составляют систематизированные отчеты и материалы по деятельности ОУН и УПА на территории Закерзонья - современной Польши, поэтому ряд материалов на польском языке.

Также группа документов из архива посвящена теме избирательной кампании в Верховную Раду УССР, которая состоялась 10 февраля 1946 года.