Украина Появился календарь выходных и праздников на 2020 год

2019-10-09 22:00 51

В 2020 году украинцам обещают 16 выходных дней, а также сокращение рабочего времени

По распоряжению №1133/0/206-19 Министерства социальной политики Украины в 2020 году планируется 16 выходных дней.

Минсоцполитики обнародовало список дней, в которые рекомендуют освободить украинцев от работы в связи с праздниками.