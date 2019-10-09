Появился календарь выходных и праздников на 2020 год
2019-10-09 22:00 51
В 2020 году украинцам обещают 16 выходных дней, а также сокращение рабочего времени
По распоряжению №1133/0/206-19 Министерства социальной политики Украины в 2020 году планируется 16 выходных дней.
Минсоцполитики обнародовало список дней, в которые рекомендуют освободить украинцев от работы в связи с праздниками.
- 1 января – Новый год;
- 7 января і 25 декабря– Рождество;
- 8 марта – Международный женский день;
- 9 марта, понедельник – в связи с тем, что 8 марта выпадает на воскресенье;
- 1 мая– День труда;
- 9 мая– День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
- 11 мая, понедельник – так как 9 мая выпадает на субботу;
- 19 апреля – Пасха;
- 20 апреля, понедельник – так как 19 апреля (Пасха) выпадает на воскресенье;
- 8 июня, понедельник – так как 7 июня (Троица) выпадает на воскресенье;
- 28 июня – День конституци Украины;
- 24 августа – День Независимости Украины;
- 14 октября – День защитника (День украинского козачества);
В Минсоцполитики также отметили, что накануне праздников длительность рабочего дня должна сокращаться на 1 час.
29 июня, понедельник – так как 28 июня (День конституции) выпадает на воскресенье.