Украина Появился календарь выходных и праздников на 2020 год

2019-10-09 22:00 51

 

В 2020 году украинцам обещают 16 выходных дней, а также сокращение рабочего времени

По распоряжению №1133/0/206-19 Министерства социальной политики Украины в 2020 году планируется 16 выходных дней.

Минсоцполитики обнародовало список дней, в которые рекомендуют освободить украинцев от работы в связи с праздниками.

  • 1 января – Новый год;
  • 7 января і 25 декабря– Рождество;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 9 марта, понедельник – в связи с тем, что 8 марта выпадает на воскресенье;
  • 1 мая– День труда;
  • 9 мая– День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
  • 11 мая, понедельник – так как 9 мая выпадает на субботу;
  • 19 апреля – Пасха;
  • 20 апреля, понедельник – так как 19 апреля (Пасха) выпадает на воскресенье;
  • 8 июня, понедельник – так как 7 июня (Троица) выпадает на воскресенье;
  • 28 июня – День конституци Украины;
  • 24 августа – День Независимости Украины;
  • 14 октября – День защитника (День украинского козачества);
    29 июня, понедельник – так как 28 июня (День конституции) выпадает на воскресенье.
    • В Минсоцполитики также отметили, что накануне праздников длительность рабочего дня должна сокращаться на 1 час.

 

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