Украина фото В Киеве задержали парня, который напечатал дома семь миллионов гривен

2019-10-16 12:15 234

В украинской столице по подозрению в валютном мошенничестве задержали 22-летнего киевлянина, который пытался купить доллары через объявление на сайте. При обыске в его доме обнаружили 7 млн фальшивых гривен, сообщила накануне столичная прокуратура.

Парень разместил на одном из сайтов объявление о покупке иностранной валюты, на которое отреагировал пострадавший. Во время встречи в автомобиле подозреваемого потерпевший продемонстрировал наличие 15 тысяч долларов для обмена. Но когда мошенник передал ему гривны, мужчина обнаружил, что деньги поддельные. Поэтому обмен не состоялся, а злоумышленника нашли по горячим следам.

В ходе обыска правоохранители нашли по месту проживания мошенника около 7 млн фальшивых гривен и оборудование для их изготовления.

По данному факту злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статьям о покушении на преступление и мошенничество (ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины).

 

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