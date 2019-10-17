Украина Хозяйственный суд Киева принял решение по ПриватБанку - такого не ожидал никто

2019-10-17 13:14 198

Хозяйственный суд Киева приостановил производство в деле по иску бывших акционеров о признании недействительным договора купли-продажи "ПриватБанка".

"Судья Шкурдова вчера приняла решение о приостановлении производства по этому делу до рассмотрения другого дела, которое не рассматривается Хозяйственным судом. Пока не будет рассмотрено другое дело, это дело не будет рассматриваться", - сообщают "Українські Новини"со ссылкой на информированный источник.

Информацию уже подтвердил исполняющий обязанности главы суда Петр Пономарь.

"Насколько я знаю, причина остановки - до рассмотрения другого судебного дела, которое рассматривается не в Хозяйственном суде города Киева. Оно рассматривается в Украине, в другом суде", - сообщил он.

По словам Пономаря, решение о прекращении рассмотрения дела появится в Едином реестре судебных решений через несколько дней.

Представитель Коломойского Александр Винниченко также подтвердил, что Хозсуд остановил рассмотрение дела. По словам Винниченко, его клиент сохраняет позицию, что государство незаконно отобрало у него акции банка.

В то же время руководитель управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Виктор Григорчук сообщил, что основание для прекращения дела - рассмотрение дела о национализации, по которому Окружной админсуд Киева вынес решение в апреле.

Напомним, 8 октября Хозяйственный суд Киева завершил стадию выяснения в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи "ПриватБанка".

Ранее сегодня перед началом дебатов по иску о незаконности договора купли-продажи "ПриватБанка" неизвестный сообщил о минировании Хозяйственного суда Киева. Такая информация поступила в 9:40 утра, при этом дебаты были запланированы на 10:30. На место выезжала группа для проверки, о ее результатах дополнительно не сообщалось.

Напомним, 15 октября Апелляционный суд Лондона вынес решение, которым подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск "ПриватБанка" против бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.