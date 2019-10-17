Фигурант журналистского расследования о хищении в оборонке бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили.
Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источники, его задержали в ресторане на Бориспольской трассе.
"Гладковский только что пытался вылететь из страны, но его не выпустили. Он поехал в ресторан на Бориспольской трассе, где его задержало Национальной антикоррупционное бюро", - отметил журналист агентства.
Ранее против Гладковского открыли дело из-за декларации. Экс-чиновника подозревают в предоставлении недостоверных сведениях в декларации на сумму 1,3 млн гривен.