Украина фото Гладковский пытался бежать из Украины - детективы НАБУ задержали экс-чиновника

2019-10-17 14:11 102

Фигурант журналистского расследования о хищении в оборонке бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источники, его задержали в ресторане на Бориспольской трассе.

"Гладковский только что пытался вылететь из страны, но его не выпустили. Он поехал в ресторан на Бориспольской трассе, где его задержало Национальной антикоррупционное бюро", - отметил журналист агентства.

Ранее против Гладковского открыли дело из-за декларации. Экс-чиновника подозревают в предоставлении недостоверных сведениях в декларации на сумму 1,3 млн гривен.