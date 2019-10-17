Украина Почему осенью нельзя глушить машину сразу после поездки

2019-10-18 11:13 186

Многие автовладельцы знают, что турбированный двигатель особенно с наступлением первых холодов нельзя глушить сразу после поездки и не сбросив обороты до холостых.

Но почти никто не задумывается, что это правило касается и атмосферных моторов. Дело в том, подчеркивают механики, когда мотор резко глушится, прекращает работать и водяной насос. А это приводит к тому, что детали двигателя перестают охлаждаться. В итоге они перегреваются и в камерах сгорания появляется нагар. Все это негативно влияет на моторесурс.

Кроме того, сразу после выключения зажигания происходит отключение реле-регулятора, но генератор, который приводится в движение продолжающимся вращением вала, продолжает подавать напряжение в бортовую сеть автомобиля. Что, в свою очередь, может негативно повлиять на функционирование электроники.

Поэтому не ленитесь, припарковав машину возле дома, дать ей поработать еще минутку — хуже точно не будет.

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