Украина В 2020 году правительство не намерено повышать зарплаты учителям

2019-10-20 12:30 120

 

Проект государственного бюджета на 2020 год не предусматривает повышение зарплаты учителям. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун в Facebook.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отклонил предложение Комитет по вопросам образования, науки и инноваций относительно увеличения в госбюджете расходов на оплату труда педагогов на 5,1 миллионов гривен.

"Эти деньги должны были направляться в первую очередь на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников, как воспитатели детсадов и молодые учителя", - отметила Совсун.

Она также отметила, что глава Министерства образования Анна Новосад заявила, что увеличение зарплат учителям должно покрываться за счет местных бюджетов.

"Отсутствует четкий и понятный подход относительно решения вопроса с оплатой труда учителей в правительства и монобольшинстве", - отметила народная избранница.

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