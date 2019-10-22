Украина Евробляхи не выпускают из Украины: требуют оплатить штрафы

2019-10-22 18:00 135

Владельцев авто на еврономерах штрафуют при попытке вывезти машины за пределы Украины.

Об этом сообщили в юридической компании «Дорожный адвокат».

Напомним, для некоторой категории лиц санкции за превышение сроков пребывания в Украине автомобилей на иностранных номерах отсрочили до 31 декабря 2019 года. Однако, как говорят юристы, это касается не всех.

Прочитав новости об отсрочке штрафов, некоторые водители попытались вывезти свои авто за границу. Но на границе получили протоколы о нарушении правил ввоза.

«Отсрочка применяется только при условии осуществления таможенного оформления автомобилей для их свободного обращения на таможенной территории Украины, то есть при растаможивании (закон от 12.09.2019 №73-IX). В других случаях, если автомобиль не растаможен, а вывозится за пределы таможенной территории Украины, штрафы применяются по «новым» размерам», — говорят юристы.

Таким образом, превышение сроков временного ввоза или транзита более чем на месяц предусматривает штраф в размере 170 тыс. грн. или их конфискацию. Такая же санкция предусматривается, если авто утеряно.

Часто водители вынуждены оставлять свои авто на границе. Дела рассматриваются в судах, а до этого автомобили остаются на спецплощадках таможни, которые в октябре оказались уже переполненными.

«Сейчас при пересечении границы таможня массово выписывает протоколы на «евробляхи», ввозимые в режиме «Транзит», которые граждане вывозят «назад» за границу. Протокол выписывается на основании ч.6 ст.470 Таможенного кодекса, автомобиль временно изымается. Такой юридический нюанс фактически лишает владельцев «транзитных евроблях» возможности бесплатно вывезти эти автомобили за пределы Украины! Они будут вынуждены их растаможить. В противном случае или штраф 170 тыс., или конфискация автомобиля», — констатировали юристы.