Украина ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 453 взрыва

2019-10-24 13:12 183

ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировала на Донбассе 453 взрыва. Об этом сообщается в ежедневном отчете организации .

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к юго-востоку, юго-юго-востоку и югу от н.п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), к северу, северо-северо-востоку и северо-востоку от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка), а также в районах к западу и северу от н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка)", - говорится в сообщении.

Известно, что в Луганской области организация зафиксировала 23 взрыва.

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северо-северо-западу от н.п. Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км к северо-западу от Луганска), к юго-юго-западу от н.п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), а также к востоко-северо-востоку и востоку от участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска)", - сообщили в ОБСЕ.