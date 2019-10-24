Украина Укрзализныця скоректировала график поездов в связи с переходом на зимнее время

2019-10-24 20:00 198

 

Начиная с воскресенья, 27 октября, Укрзализныця будет указывать время отправления и прибытия поездов в билетах с учетом перевода часов. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Это напоминание связано с тем, что в последнее воскресенье октября жители Украины переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на один час назад.

"С 27 октября 2019 года поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода", - говорится в сообщении.

В то же время в билетах, купленных на эту дату, время указано уже с учетом изменений.

"В билетах на поезда формирования Укрзализныци указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в воскресенье, стоит быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов", - уточнили в компании.

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