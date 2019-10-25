Украина На учениях под Одессой пострадали от взрыва курсанты Военной академии

2019-10-25 12:44 129

Трое курсантов одесской Военной академии получили ранения в результате взрыва неизвестного боеприпаса на территории учебного центра вуза в поселке Черноморское (в Чабанке). Об этом сообщил начальник академии генерал-майор Олег Гуляк, передает "Думская".

Отмечается, что инцидент произошел во время полевого выхода. Курсанты обнаружили неразорвавшийся боеприпас, предположительно гранатометный выстрел производства США, оставшийся после каких-то учений.

"Они отнесли его с рубежа ближе к дороге для последующей утилизации. Только начали отходить, предмет взорвался", - сказал Гуляк.

Курсанты получили легкие осколочные ранения и уже в понедельник вернутся к учебе. Проверку по факту случившегося осуществляют ГБР и военная прокуратура.