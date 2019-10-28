Украина "Показуха меня не впечатлила", - премьер-министр сделал резкое заявление о работе таможни

2019-10-28 12:10 132

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал "показухой" и усомнился в эффективности борьбы с контрабандой таможенной службой в Черновицкой области. Об этом он сказал по итогам своей поездки в Черновцы в видеообращении в Facebook.

"Конечно, они хорошо подготовились к нашему визиту. Все чистенько, нет очередей, довольные водители, почти работающий сканер и так далее. Конечно, эта показуха нас не впечатлила. Мы понимаем, что контрабанда не прекращается. Все те отчеты с конфискацией сотен пар тапочек и десятков бутылок шампанского в качестве демонстрации безумной борьбы с контрабандой, конечно, нас не впечатлили. Мы максимально быстро сделали все, чтобы руководство таможни в областях изменилось", - сказал Гончарук.

Кроме этого, Гончарук обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке с просьбой заменить руководителя областной прокуратуры.

"Не может при порядочном прокуроре в течение двух лет длиться системная контрабанда", – сказал премьер.

Он также отметил другие проблемы, в частности недостаточное количество КПП и длительное разворовывание денег на их строительство.

Премьер отметил, что поручил главе Таможенной службы Нефедову в течение двух недель разработать стратегию развития таможенной инфраструктуры.