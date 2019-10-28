Украина "Показуха меня не впечатлила", - премьер-министр сделал резкое заявление о работе таможни

2019-10-28 12:10 132

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал "показухой" и усомнился в эффективности борьбы с контрабандой таможенной службой в Черновицкой области. Об этом он сказал по итогам своей поездки в Черновцы в видеообращении в Facebook.

"Конечно, они хорошо подготовились к нашему визиту. Все чистенько, нет очередей, довольные водители, почти работающий сканер и так далее. Конечно, эта показуха нас не впечатлила. Мы понимаем, что контрабанда не прекращается. Все те отчеты с конфискацией сотен пар тапочек и десятков бутылок шампанского в качестве демонстрации безумной борьбы с контрабандой, конечно, нас не впечатлили. Мы максимально быстро сделали все, чтобы руководство таможни в областях изменилось", - сказал Гончарук.

Кроме этого, Гончарук обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке с просьбой заменить руководителя областной прокуратуры.

"Не может при порядочном прокуроре в течение двух лет длиться системная контрабанда", – сказал премьер.

Он также отметил другие проблемы, в частности недостаточное количество КПП и длительное разворовывание денег на их строительство.

Премьер отметил, что поручил главе Таможенной службы Нефедову в течение двух недель разработать стратегию развития таможенной инфраструктуры.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Режим прекращения огня на Донбассе снова нарушен - что происходит в зоне ООС

2019-10-28 13:15 66

"Показуха меня не впечатлила", - премьер-министр сделал резкое заявление о работе таможни

2019-10-28 12:10 132

КАРТА Осенняя погода: Бабье лето в Украине сменится дождями и туманами

2019-10-28 11:13 177

Глава Минкульта пояснил, что будет с хором им. Веревки после скандала с Гонтаревой

2019-10-28 10:41 162
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Режим прекращения огня на Донбассе снова нарушен - что происходит в зоне ООС 2019-10-28 13:15 66
"Показуха меня не впечатлила", - премьер-министр сделал резкое заявление о работе таможни 2019-10-28 12:10 132
КАРТА Осенняя погода: Бабье лето в Украине сменится дождями и туманами 2019-10-28 11:13 177
Глава Минкульта пояснил, что будет с хором им. Веревки после скандала с Гонтаревой 2019-10-28 10:41 162

Лента

КАРТА 13:15 Режим прекращения огня на Донбассе снова нарушен - что происходит в зоне ООС
12:43 Тюрьма за кнопкодавство и моратирий на вырубку леса - какие проекты Рада рассмотрит на этой неделе
12:10 "Показуха меня не впечатлила", - премьер-министр сделал резкое заявление о работе таможни
11:42 Украинская делегация не вернется в ПАСЕ, решение окончательное, - Дмитрий Разумков
КАРТА 11:13 Осенняя погода: Бабье лето в Украине сменится дождями и туманами
10:41 Глава Минкульта пояснил, что будет с хором им. Веревки после скандала с Гонтаревой
10:16 Сегодня суд рассматривает дела экс-первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского
09:40 Вспышка гепатита в Чернигове: в больницу доставлены уже 15 школьников
09:15 После встречи с Зеленскиим ветераны АТО покинули Золотое, но оружие не сдали
ГРАФИК 08:39 Начал ежедневно курсировать ночной экспресс аэропорт Борисполь - Киев