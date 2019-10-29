Украина фото В Днепре взорвался Маслоэкстракционный завод, сильный пожар охватил склады

2019-10-29 08:40 141

В Днепре вчера поздно вечером на территории маслоэкстракционного завода Потоки на ул. Байкальской произошел мощный взрыв и пожар.

"Дома в радиусе нескольких километров тряхнуло дома так, что люди подумали - землетрясение", -  сообщает Днепр вечерний

По словам жителей района, взрыву предшествовала вспышка в районе маслоэкстракционного завода Потоки. Сразу после начался сильный пожар. Взрыв был такой силы, что разнесло крышу и стены железобетонного здания. Загорелись склады с сырьем на площади более двухсот квадратных метров.

При тушении спасатели столкнулись с неожиданными трудностями. Как сообщает ТСН, на территорию предприятия пропустили только пожарных. Руководству ГСЧС пройти не разрешили, поэтому специалисты пытались в телефонном режиме установить, что именно произошло.

"Могла быть пылевоздушная смесь. Могла быть газовоздушная смесь. Может, у них баллоны с пропаном. И то, и другое взрывается с большой силой. Сильнее, чем тротил взрывается", – сказал Александр Шевченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Маслоэкстракционный завод открыли год назад. Летом этого года владелец заявил, что на придачу заработает электростанция на биотопливе. Пуски были запланированы именно на осень. Электростанция, по оглашенному плану, должна перерабатывать около 350 тонн лузги в сутки. Ожидалось, что она станет самой мощной в Украине электростанцией на биотопливе.

Что именно взорвалось и какие последствия для окружающей среды, сейчас устанавливают эксперты и правоохранители.

Фото: ТСН

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