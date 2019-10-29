Украина В Киеве спасатели обнаружили повышенный уровень радиации

2019-10-29 11:15 180

В Киеве во время проверки замеров радиационного фона обнаружили повышенный уровень радиационного излучения в здании геофизической обсерватории Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, выявлен повышенный уровень радиационного излучения в здании физико-химической лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины, которая расположена по адресу проспект Науки, 39.

"28 октября 2019 года в 13:20 в ходе проведения радиационной разведки подтверждено наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории.

Превышение уровня радиационного излучения снаружи здания нет. Угрозы персоналу объекта и окружающей среде нет", - говорится в сообщении.