Украина В Киеве спасатели обнаружили повышенный уровень радиации

2019-10-29 11:15 180

В Киеве во время проверки замеров радиационного фона обнаружили повышенный уровень радиационного излучения в здании геофизической обсерватории Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС,  выявлен повышенный уровень радиационного излучения в здании физико-химической лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины, которая расположена по адресу проспект Науки, 39.

"28 октября 2019 года в 13:20 в ходе проведения радиационной разведки подтверждено наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории.

Превышение уровня радиационного излучения снаружи здания нет. Угрозы персоналу объекта и окружающей среде нет", - говорится в сообщении.

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